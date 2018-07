Ziyech erkent: ‘Het duurde even een paar dagen om die knop om te zetten’

Ajax is de voorronde van de Champions League woensdagavond begonnen met een overtuigende zege op Sturm Graz. De ploeg van Erik ten Hag was in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkers. Hakim Ziyech tekende al snel voor de 1-0, waarna Lasse Schöne in de tweede helft de 2-0-eindstand op het scorebord zette. De Deen miste een strafschop, maar in de rebound was het wel raak.

Ziyech had eerder aangegeven deze zomer bij Ajax te willen vertrekken, maar de middenvelder is er nog altijd. Met Marokko strandde hij bovendien in de groepsfase van het WK in Rusland. “Op een gegeven moment moet je je focussen op wat komen gaat”, vertelde de Marokkaans international in gesprek met Ziggo Sport. “Het duurde even een paar dagen om die knop om te zetten, maar daarna lukte het mij wel.”

Echt ingaan op vragen over zijn toekomst wilde Ziyech niet. “We gaan het allemaal wel zien. We hebben goed gespeeld, ik heb goed gespeeld. We zijn negentig minuten de bovenliggende partij geweest en hebben dik verdiend gewonnen. Ik ben hier niet om over mijn toekomst te praten, maar alleen over de wedstrijd. We willen met Ajax de Champions League halen. En dat wil ik ook.”

Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi. Wordt Ajax uitgeschakeld door Sturm Graz, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.