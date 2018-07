Ajax wint verdiend en ligt op koers dankzij Ziyech en Schöne

Ajax heeft goede zaken gedaan tegen Sturm Graz. De heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League in Amsterdam werd woensdagavond met 2-0 gewonnen door doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Ajax maakte een goede indruk en kan zichzelf alleen het verwijt maken dat er niet een grotere uitslag op het scorebord is gezet.

Het duel met de Oostenrijkers kwam nog te vroeg voor een basisplaats voor Daley Blind en Dusan Tadic. Beide aankopen begonnen op de bank en vanaf de kant zagen zij hoe Ajax sterk van start ging in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De achterhoede van Sturm Graz werd in de opbouw verstoord en aan de bal zocht de ploeg van Erik ten Hag veelvuldig de aanval.

Dat deed Ajax aan de hand van de imponerende Hakim Ziyech, want het was de aanvallende middenvelder die excelleerde met name in de eerste helft voor het oog van de scouts op de tribune. Na een kwartier spelen speelde hij zich knap vrij en schoot hij, met hulp van de blunderende keeper Jorg Siebenhandl de 1-0 tegen de touwen. De voorsprong was verdiend. Even daarvoor had Klaas-Jan Huntelaar de paal al geraakt met een afstandschot.

Sturm Graz zette er in de eerste helft weinig tegenover. Na een hoekschop was er wel even paniek in de achterhoede van Ajax, maar niet meer dan dat. De Amsterdammers waren de bovenliggende partij en lieten het publiek bij vlagen genieten. Ajax zocht naar de 2-0 en kreeg verschillende mogelijkheden. David Neres was er dichtbij, maar de Braziliaan kreeg de bal er achter zijn standbeen langs niet in. Matthijs de Ligt schoot naast vanuit een voorzet en Klaas-Jan Huntelaar werd in scoringspositie afgevlagd vanwege buitenspel.

Ajax ging na rust direct op jacht naar de 2-0 en was er al dichtbij via Huntelaar, die met een kopbal gevaarlijk werd. Tien minuten na rust ging het echter bijna mis voor de thuisploeg, nadat Schöne en Neres op het middenveld de fout in gingen op het middenveld. Door miscommunicatie leden zij balverlies en vanuit de counter kwam Fabian Koch bijna tot scoren. Hij schoot naast vanuit een voorzet en werd naar de grond gewerkt door Matthijs de Ligt. De Spaanse arbiter Alejandro Hernandez vond de overtreding van de Ajacied niet zwaar genoeg voor een strafschop.

Niet lang daarna ging Neres neer in het andere strafschopgebied en dat was volgens de scheidsrechter wel een strafschop waard. Schöne nam plaats achter de bal en zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Siebenhandl, maar in de rebound was het alsnog raak. Het was een van de laatste acties van de Deen, want even na zijn doelpunt werd hij vervangen door Dusan Tadic, die zijn debuut maakte voor Ajax.

Met Tadic binnen de lijnen bleef Ajax sterk spelen en wist het de concentratie vast te houden. De ploeg van Ten Hag kreeg kansen op de 3-0. Tot twee keer toe leverde Tadic een perfecte voorzet af op Huntelaar, maar het vizier van de spits stond nog niet op scherp en hij kreeg de bal er dan ook niet in. Terwijl de slotfase was aangebroken kwam bij Ajax het besef dat het ook van belang was om geen tegendoelpunt te krijgen. Blind verving Carel Eiting als verdedigende middenvelder en met hem binnen de lijnen werd de voorsprong vastgehouden.