Cocu haalt recordaankoop van Swansea City op huurbasis naar Turkije

Swansea City en Fenerbahçe maken woensdagavond melding van een akkoord over André Ayew. De aanvaller heeft het traininskamp van de Welshe club in Oostenrijk verlaten om een medische keuring in Turkije te ondergaan. Ayew vertrekt, als hij de keuring met succes doorstaat, voor een seizoen op huurbasis naar de club van trainer Phillip Cocu.

Fenerbahçe heeft tevens een optie tot koop op Ayew bedongen, aan het einde van de verhuurperiode. Zo komt er voor de 28-jarige aanvaller voorlopig een einde aan zijn tweede periode bij Swansea City. De club betaalde op 31 januari een recordbedrag van 23 miljoen euro voor Ayew, die anderhalf jaar eerder voor 24,5 miljoen euro naar West Ham United was vertrokken. Ondanks zijn aanwezigheid kon Swansea degradatie niet voorkomen.

“Ik snap de omstandigheden van deze transfer”, vertelt manager Graham Potter op de clubsite van Swansea City. “Het maakt deel uit van de restructurering om vooruit te kunnen gaan. Mijns inziens is hij briljant geweest. Hij heeft op de trainingen alles gegeven en had een zeer professionele instelling. We wensen hem het allerbeste.”

Ayew is zeker niet de eerste nieuweling van Fenerbahçe voor komend seizoen. Eerder gaven ook Berke Ozer, Baris Alici en Ferdi Kadioglu hun jawoord aan de Turkse topclub, die sinds deze zomer onder leiding van Cocu staat.