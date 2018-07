Slutsky waarschuwt Vitesse: ‘Ze spelen het tikkie takkie voetbal van Barcelona’

Leonid Slutsky debuteert donderdag officieel als trainer van Vitesse als de Arnhemmers het in Roemenië opnemen tegen FC Viitorul, in het kader van de tweede voorronde in de Europa League. De Rus heeft de tegenstander goed bestudeerd. “Ze spelen het ’tikkie takkie voetbal’ van Barcelona”, zegt hij op de website van Vitesse.

"Viitorul heeft echt een aantal briljante spelers in huis en speelt in de stijl van FC Barcelona. Tikkie-takka-voetbal met veel korte passes. Het wordt een lastige wedstrijd.” Slutsky kijkt uit naar ‘de eerste belangrijke test’ voor Vitesse. “Dit is een spannende tijd voor mij en mijn spelers. Ik hoop dat we er klaar voor zijn.” Hij kent Viitorul intussen door en door en weet de sterke en zwakke punten. "Ze hebben een goede balans tussen ervaring en jeugd en hebben met Ianis Hagi een uitstekende speler in het team”, verwijst hij naar de zoon van de legendarische oud-voetballer Gheorghe Hagi.

Hagi is nu eigenaar en de trainer van Viitorul, waar Bradley de Nooijer sinds een jaar onder contract staat. Toch houdt Slutsky zich vast aan zijn eigen plan. “We spelen vanuit onze eigen kracht. Het gaat een interessante wedstrijd worden.” Viitorul stroomde al in de eerste voorronde in en was daarin over twee wedstrijden te sterk voor Racing Union Luxemburg.

Slutsky denkt dat de Roemenen in het voordeel zijn, aangezien ze het seizoen al zijn begonnen. "Naast die twee wedstrijden in de Europa League heeft Viitorul ook al de eerste competitiewedstrijd achter de rug", doelt de voormalig bondscoach van Rusland op de 0-1 nederlaag tegen Dunarea Calara?i.