Overmars: ‘Als je dat dagelijks leest, ga je het ook nog geloven’

Marc Overmars hoopt dat de spelers van Ajax met beide benen op de grond blijven. De directeur spelersbeleid geeft in gesprek met Ziggo Sport aan dat hij denkt dat alle geruchten in de media over eventuele transfers naar Europese topclubs ervoor kunnen zorgen dat de talenten naast hun schoenen gaan lopen. Met name Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden bijna dagelijks in verband gebracht met de grootste clubs ter wereld.

De Ligt wordt nadrukkelijk in verband gebracht met clubs als Bayern München en Juventus, terwijl De Jong regelmatig op de Spaanse voorpagina’s verschijnt in verband met een eventuele overstap naar Barcelona. “Dat is een beetje deze tijd, met social media. Elke dag staat het vol en dat is weleens vervelend, ook voor die jongens”, aldus Overmars. “Als je het elke dag leest, ga je ook nog geloven dat je heel erg goed bent. Met beide benen op de grond blijven en laten zien dat je inderdaad zo goed bent.”

Overmars heeft al diverse keren in de media laten optekenen dat Donny van de Beek, De Ligt en De Jong deze zomer niet te koop zijn. Alleen Hakim Ziyech vertrekt mogelijk nog uit de Johan Cruijff ArenA. Overmars denkt niet dat hij nog veel in actie komt tijdens de huidige transferperiode. “We hebben aardig veel uitgegeven, nu moet er eerst eens wat binnenkomen. Ik verwacht dat het minimaal zal zijn. Het is bekend welke spelers een transferwens hebben uitgesproken. Ik denk dat de groep op een enkeling na intact zal blijven. Ziyech heeft die wens uitgesproken, maar nu is hij er nog en we hebben hem heel hard nodig. Wat dat betreft ben ik blij dat hij hier nog is.”

Overmars wist behalve Perr Schuurs, Hassane Bandé en Zakaria Labyad ook nog Dusan Tadic en Daley Blind in huis te halen. “Ik ben tevreden over de zomer. Iedereen is enthousiast over de spelers die binnengekomen zijn. Maar we moeten niet te snel in de polonaise lopen, we moeten alles nog laten zien en bewijzen. Het wordt een interessant seizoen voor ons.”