AC Milan presenteert technisch directeur die voor oproering zorgt

Leonardo is de nieuwe technisch directeur van AC Milan, zo heeft de club uit de Serie A woensdagavond bekendgemaakt. Zijn terugkeer in het San Siro zorgt niet bij iedereen voor blije gezichten; met name de supporters zijn verdeeld in hun reactie. Dat heeft alles te maken met zijn gevoelige overstap naar rivaal Internazionale halverwege het seizoen 2010/11.

Leonardo kwam als speler tussen 1997 en 2001 uit voor AC Milan en keerde in 2003 kort terug bij de club. Hij sloot daar zijn loopbaan af en werd in 2008 aangesteld bij Milan als technisch directeur. Een jaar later, in mei 2009, werd hij benoemd tot hoofdtrainer bij i Rossoneri. Vanwege tegenvallende resultaten werd hij een jaar later alweer ontslagen.

Het duurde niet lang voordat hij eind 2010 aan de slag ging als hoofdtrainer van Internazionale, de aartsrivaal van Milan. Dat werd hem niet in dank afgenomen bij de fans van Milan. Leonardo stapte het jaar daarop alweer op. De oud-speler van onder meer Flamengo, Valencia en Paris Saint-Germain was nog korte tijd werkzaam als technisch directeur van PSG. Na een periode als trainer van het Turkse Antalyaspor, keert hij nu terug in Milaan.