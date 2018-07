Manchester City trekt ‘excellent tackler’ met verleden bij PSG aan

Claudio Gomes mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De regerend landskampioen van Engeland maakt woensdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de defensieve middenvelder, die maandag zijn achttiende verjaardag vierde. Gomes was transfervrij na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain.

Gomes werd gezien als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van PSG. De middenvelder voelde echter weinig voor een langer verblijf in Parijs, waar hij nimmer zijn opwachting in de hoofdmacht maakte. Hij kwam afgelopen seizoen wel tot vijf optredens voor de Onder-23 in de UEFA Youth League.

Gomes kwam voor diverse vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk uit en is momenteel aanvoerder van Frankrijk Onder-18. “Gomes is snel, sterk en an excellent tackler met een geweldige visie en energie”, zo valt in het statement van Manchester City te lezen. Gomes is momenteel al met de hoofdmacht in de Verenigde Staten en maakt mogelijk minuten in de oefenduels met Liverpool en Bayern München.