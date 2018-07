Atlético Madrid stalt miljoenenaankoop bij Wolverhampton Wanderers

Jonny Castro Otto is komend seizoen speler van Wolverhampton Wanderers. De 24-jarige verdediger komt op huurbasis over van Atlético Madrid, de club die hem woensdag definitief overnam van Celta de Vigo. De rechtsbenige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een zesjarig contract in Madrid en wordt het komende seizoen gestald bij de club uit de Premier League.

Castro brak op jonge leeftijd door bij Celta de Vigo en was daar jarenlang een vaste waarde. Hij kwam in totaal tot 221 wedstrijden voor de club uit LaLiga en maakte met name vorig seizoen veel indruk. Hoewel hij een rechtspoot is, kan hij ook goed uit de voeten op de linksbackpositie, waar hij zijn meeste wedstrijden speelde. De voormalig Spaans jeugdinternational kan ook spelen als centrumverdediger of als rechtsback.

Bij Atlético Madrid wordt hij gezien als een speler voor de toekomst. De posities in de achterhoede van de ploeg van trainer Diego Simeone zijn goed bezet en daarom wordt hij het komende seizoen verhuurd aan the Wolves. Na João Moutinho is Castro de tweede aankoop van de Engelse promovendus deze week. Hij rondde woensdag het papierwerk af en kan op 11 augustus debuteren in de Premier League tegen Everton.

Castro levert de club uit Galicië naar verluidt een transfersom van zeven tot acht miljoen euro op. Atlético bracht al eerder twee biedingen uit, maar die werden door de clubleiding van Celta niet goed genoeg bevonden om het tot medio 2019 doorlopende contract af te kopen.