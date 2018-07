Jahanbakhsh maakt recordtransfer: ‘Daar ben ik al die mensen dankbaar voor’

Met de verkoop van Alireza Jahanbakhsh aan Brighton & Hove Albion voor ongeveer 25 miljoen euro verbreekt AZ wederom het eigen transferrecord. Twee jaar terug verkaste Vincent Janssen nog voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Jahanbakhsh werd afgelopen seizoen met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Samen met zijn twaalf assists maakte hem dat de meest waardevolle speler van afgelopen voetbaljaargang.

“Alireza heeft zich de afgelopen drie seizoenen fantastisch ontwikkeld bij ons”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts via de officiële kanalen van AZ. “De bekroning was natuurlijk afgelopen seizoen, waarin hij met zijn hoge aantal goals en assists liet zien klaar te zijn voor een volgende stap. Alireza heeft alles in zich om ook in de Premier League te kunnen slagen. Wij gunnen hem als mens en speler het beste toe bij zijn nieuwe club.”

NEC haalde Jahanbakhsh voor het seizoen 2013/14 naar Nederland. In 27 wedstrijden trof hij vijf keer doel en gaf hij vier assists. Een seizoen later, op het tweede niveau, maakte de Iraans international indruk met twaalf goals, zeventien assists en verdiende hij een transfer naar AZ. In zijn eerste jaar in Noord-Hollandse dienst kon hij door blessureleed weinig potten breken, maar na het vertrek van Janssen kwam hij tot negen assists en tien goals. Het afgelopen seizoen was veruit de beste voor Jahanbakhsh, die met Iran meedeed aan het WK in Rusland.

“Ik heb in Nederland, bij NEC en AZ, de afgelopen jaren veel geleerd en daar ben ik alle mensen bij die clubs dankbaar voor. Dat ik nu de overstap maak naar de grootste competitie ter wereld, voelt geweldig”, vertelt Jahanbakhsh op de website van zijn managementbureau Wasserman. “Bij Brighton had ik direct een goed gevoel. In het verleden heeft de club al vaker interesse in mij getoond. Dit is het juiste moment om de stap te maken.”

Op 11 augustus staat voor Brighton de eerste wedstrijd op het programma: op Vicarage Road treft men Watford. Vervolgens wachten er twee fraaie wedstrijden. In het eigen Falmer Stadium treft Brighton Manchester United, waarna een week later de ontmoeting tegen Liverpool op Anfield wacht. “Allemaal wedstrijden waar ik enorm naar uit kijk,” besluit Jahanbakhsh.