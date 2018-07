Wolves kloppen met twintig miljoen aan bij Barcelona

Liverpool wil Daniel Sturridge aankomend seizoen aan boord houden. The Reds nemen het risico dat hij over een jaar gratis de deur uitwandelt op de koop toe. (Liverpool Echo)

(The Times)

Olympique Lyon is niet de enige club die een bod heeft uitgebracht op Yerry Mina. Barcelona heeft eveneens een aanbieding van Southampton voor de Colombiaanse verdediger ontvangen. (The Times)

M’Baye Niang kan Torino na een seizoen weer verlaten voor de Ligue 1. OGC Nice heeft namelijk een bod van vijftien miljoen op de international van Senegal neergelegd in Turijn. (Diverse Italiaanse media)