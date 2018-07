‘Voor een dergelijke speler ben ik bereid honderd miljoen euro te bieden’

Robert Lewandowski wordt de laatste weken gelinkt met een vertrek bij Bayern München, waarbij onder meer Chelsea en Real Madrid worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Een terugkeer naar Borussia Dortmund lijkt niet voor de hand te liggen, maar Hans-Joachim Watzke zou wel veel geld neerleggen voor de komst van de Poolse spits.

Bayern-president Uli Hoeness zei eerder dat Lewandowski niet te koop is, maar Watzke, directeur van Dortmund, gelooft daar weinig van. "Robert kent de markt, de competitie, zelfs de club. We weten dat hij hier gelijk goed zou functioneren. Slechts enkele spelers kunnen je die zekerheid bieden", zegt Watzke in een interview met BILD.

"Voor een dergelijke speler ben ik bereid honderd miljoen euro te bieden. De spelers in het topsegment kosten niet langer vijftig miljoen, maar honderd miljoen. We zouden dat zeker aankunnen, mits we een speler halen van wie we duizend procent overtuigd zijn. Maar om eerlijk te zijn, leid ik de spelers liever zelf op. BVB is altijd sterk geweest in het zelf ontwikkelen van sterren."

De 98-voudig international van Polen ligt nog tot medio 2021 vast in München. Zaakwaarnemer Pini Zahavi verzekerde eerder dat zijn cliënt niet van plan is dat contract uit te dienen. "Robert voelt dat hij een verandering en een nieuwe uitdaging in zijn loopbaan nodig heeft. De eindverantwoordelijken van Bayern zijn daarvan op de hoogte gesteld."