Feyenoord wint nipt van League One-club in besloten oefenduel

Feyenoord heeft woensdag besloten geoefend tegen Plymouth Argyle. De spelers van de Rotterdamse club die afgelopen zaterdag tegen Fenerbahçe (3-3) niet of nauwelijks in actie kwamen, mochten hun kwaliteiten tonen tegen de Engelse club en wisten met 2-1 te winnen van de club uit de League One.

Feyenoord leidde bij rust met 1-0 door een treffer van Dylan Vente, die attent was nadat een schot van Mo El Hankouri tegen de paal was beland, zo melden de Rotterdammers op de clubsite. Na rust strafte Wouter Burger koelbloedig een fout van de Engelse doelman af, waarna Plymouth vijf minuten voor tijd nog iets terugdeed.

Giovanni van Bronckhorst, die zaterdag niet bij de wedstrijd was in verband met triest familienieuws, was weer van de partij op trainingscomplex 1908. Zondag speelt de bekerwinnaar nog tegen het Spaanse Levante alvorens men het op zaterdag 4 augustus opneemt tegen landskampioen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.