‘Ik hielp Ajax naar de Champions League met een silver goal’

Ajax hoopt de groepsfase van de Champions League te bereiken en dat moeten de Amsterdammers zien te bewerkstelligen door een aantal voorrondes te overleven. Het is voor de tiende keer in de clubgeschiedenis dat Ajax aan dit kwalificatietraject deelneemt en slechts drie keer werd op deze manier het hoofdtoernooi bereikt. In 2003 plaatste de club uit de Eredivisie zich ten koste van het Oostenrijkse Grazer AK, stadgenoot van Sturm Graz, de tegenstander in de huidige tweede voorronde. Tomás Galásek tekende vijftien jaar geleden voor het verlossende doelpunt.

De oud-middenvelder kan zich de wedstrijd van toen nog goed herinneren. "Ja, natuurlijk", zegt de Tsjech in gesprek met de NOS. "Mooie momenten zullen me altijd bijblijven. En dit was een bijzondere wedstrijd voor mij, omdat ik Ajax naar de Champions League hielp met een silver goal.” Toentertijd experimenteerde de UEFA met een variant op de golden goal. Bij de silver goal verviel de tweede helft van de verlenging als een team op voorsprong stond.

Galásek scoorde de winnende treffer tegen Grazer AK vanaf elf meter en een tweede helft van de verlenging was toen niet meer nodig. “Het was een rare en pijnlijke regel, die gelukkig niet meer bestaat", vervolgt Galásek . "Die ene keer met Ajax was het misschien mooi, maar een paar maanden later werd ik als international met Tsjechië door Griekenland uitgeschakeld in de halve finale van het EK. De silver goal viel toen in de laatste seconde van de eerste helft van de verlenging.”

De oud-Ajacied denkt dat de ploeg van Erik ten Hag een zware kluif gaat krijgen aan Sturm Graz. "We zullen het niet makkelijk krijgen", klinkt het uit de mond van Galásek, die nog altijd over ‘wij’ praat als het over Ajax gaat. "Ik heb er de mooiste tijd uit mijn carrière gehad, volg de club nog goed en heb ook nog steeds contact met mensen binnen de club. Ik noem mijzelf dus nog steeds een trotse Ajacied."