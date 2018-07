‘Ik denk dat ze De Jong op een zijspoor hebben gezet’

Jean-Paul de Jong werd in januari door FC Utrecht benoemd tot hoofdtrainer, maar de oud-middenvelder gaat sinds vorige week door het leven als manager van de Domstedelingen. De Jong laat volgens het Engelse model de veldtrainingen over aan zijn assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen. Ton du Chatinier, voormalig trainer van FC Utrecht, is enigszins verbaasd.

“Ik denk dat ze De Jong op een zijspoor hebben gezet. Anders kan ik deze constructie niet verklaren”, begint Du Chatinier in gesprek met Voetbal International. “Utrecht heeft nu een manager, een assistent-manager, een trainer én een assistent. Dus die laatste twee doen de training, maar hebben uiteindelijk niets te zeggen. De club houdt in ieder geval wel trainers aan het werk, want ik denk dat Utrecht niet de naam wil hebben dat het een trainer snel op non-actief zet.”

Du Chatinier kent de verhalen dat een deel van de spelersgroep niet zat te wachten op De Jong. “Frans van Seumeren (eigenaar, red.) moest de boel komen redden. Dan begin je al op achterstand. Wanneer jij als trainer je groep tevreden houdt, hoef je helemaal geen topcoach te zijn. Maar heb je ze tegen je, dan ben je reddeloos verloren.”

Gert Kruys, oud-speler van de Eredivisionist, ziet weinig verandering. “Jean-Paul is nog gewoon eindverantwoordelijke. Ik weet dat ze in Utrecht veel naar AZ kijken als het gaat om de jeugdopleiding. Misschien hebben ze dat bij het eerste elftal ook wel gedaan. In Alkmaar is John van den Brom de man die alles aanstuurt, maar heeft assistent Arne Slot veel verantwoordelijkheden. Volgens mij werkt dat prima.”