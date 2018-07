Transferoverzicht Premier League 2018/19: alle in- en uitgaande transfers

Op 10 augustus gaat het nieuwe seizoen in de Premier League van start en achter de schermen proberen alle clubs de selecties op orde te krijgen. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United houden zich relatief koest op de transfermarkt, in tegenstelling tot vooral Liverpool. De deadline voor inkomende transfers is 9 augustus, maar voor uitgaande transfers geldt de traditionele deadline van 31 augustus. Bekijk hieronder welke spelers zijn aangetrokken en wie zijn vertrokken. Tijdens de transferperiode zal dit transferoverzicht dagelijks bijgewerkt worden.

Spelers die per 30 juni 2018 bij een club zijn vertrokken en nog geen nieuwe werkgever hebben gevonden, én spelers die niet de zogeheten status van first team player (zullen) hebben óf hebben gehad, zijn (nog) niet in het onderstaande overzicht meegenomen.

Voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2018 om 10.30 uur

Nieuw

Stephan Lichtsteiner: overgenomen van Juventus (Ita)

Bernd Leno: gekocht van Bayer Leverkusen (Dui)

Sokratis Papastathopoulos: gekocht van Borussia Dortmund (Dui)

Lucas Torreira: gekocht van Sampdoria (Ita)

Mattéo Guendouzi: gekocht van Lorient (Fra)

Vertrokken

Per Mertesacker: gestopt met voetballen

Santi Cazorla: transfervrij naar Villarreal (Spa)

Jack Wilshere: transfervrij naar West Ham United (Eng)

Takuma Asano: verhuurd aan Hannover 96 (Dui)

Bournemouth

Nieuw

David Brooks: gekocht van Sheffield United (Eng)

Diego Rico: gekocht van Leganés (Spa)

Vertrokken

Benik Afobe: verkocht aan Wolverhampton Wanderers (Eng)

Ryan Allsop: transfervrij naar Wycombe Wanderers (Eng)

Max Gradel: verkocht aan Toulouse (Fra)

Rhoys Wiggins: gestopt met voetballen

Adam Federici: verkocht aan Stoke City (Eng)

Lewis Grabban: verkocht aan Nottingham Forest (Eng)

Brighton & Hove Albion

Nieuw

Florin Andone: gekocht van Deportivo la Coruña (Spa)

Leon Balagun: overgenomen van FSV Mainz 05 (Dui)

Jason Steele: overgenomen van Sunderland (Eng)

Bernardo: gekocht van RB Leipzig (Dui)

David Button: gekocht van Fulham (Eng)

Yves Bissouma: gekocht van Lille (Fra)

Percy Tau: gekocht van Mamelodi Sundowns (ZAf)

Alireza Jahanbakhsh: gekocht van AZ

Vertrokken

Henrik Bjørdal: verkocht aan Zulte Waregem (Bel)

Connor Goldson: verkocht aan Rangers FC (Sch)

Tim Krul: transfervrij naar Norwich City (Eng)

Uwe Hünemeier: transfervrij naar SC Paderborn (Dui)

Jamie Murphy: verkocht aan Rangers FC (Sch)

Burnley

Nieuw

-

Vertrokken

Tom Anderson: transfervrij naar Doncaster Rovers (Eng)

Scott Arfield: transfervrij naar Rangers FC (Sch)

Chris Long: transfervrij naar Fleetwood Town (Eng)

Cardiff City

Nieuw

Greg Cunningham: gekocht van Preston North End (Eng)

Josh Murphy: gekocht van Norwich City (Eng)

Bobby Reid: gekocht van Bristol City (Eng)

Alex Smithies: gekocht van Queens Park Rangers (Eng)

Vertrokken

Matty Kennedy: transfervrij naar St Johnstone (Sch)

Chelsea

Nieuw

Jorginho: gekocht van Napoli (Ita)

Robert Green: overgenomen van Huddersfield Town (Eng)

Vertrokken

Jérémie Boga: verkocht aan Sassuolo (Ita)

Baba Rahman: verhuurd aan Schalke 04 (Dui)

Kenedy: verhuurd aan Newcastle United (Eng)

Eduardo: verhuurd aan Vitesse

Kyle Scott: verhuurd aan Telstar

Todd Kane: verhuurd aan Hull City (Eng)

Lewis Baker: verhuurd aan Leeds United (Eng)

Dujon Sterling: verhuurd aan Coventry City (Eng)

Nathan: verhuurd aan Atlético Mineiro (Bra)

Mario Pasalic: verhuurd aan Atalanta (Ita)

Joao Rodríguez: verhuurd aan Tenerife (Spa)

Mason Mount: verhuurd aan Derby County (Eng)

Jake Clarke-Salter: verhuurd aan Vitesse

Danilo Pantic: verhuurd aan Partizan Belgrado (Ser)

Crystal Palace

Nieuw

Vicente Guaita: overgenomen van Getafe (Spa)

Vertrokken

Yohan Cabaye: transfervrij naar Al-Nasr (VAE)

Damien Delaney: transfervrij naar Cork City (Ier)

Jaroslaw Jach: verhuurd aan Rizespor (Tur)

Everton

Nieuw

Richarlison: gekocht van Watford (Eng)

Vertrokken

Ramiro Funes Mori: verkocht aan Villarreal (Spa)

Jose Baxter: transfervrij naar Oldham Athletic (Eng)

Calum Dyson: transfervrij naar Plymouth Argyle (Eng)

Conor Grant: transfervrij naar Plymouth Argyle (Eng)

Joel Robles: transfervrij naar Real Betis (Spa)

Wayne Rooney: transfervrij naar DC United (VS)

Luke Garbutt: verhuurd aan Oxford United (Eng)

Henry Onyekuru: verhuurd aan Galatasaray (Tur)

Shani Tarashaj: verhuurd aan Grasshoppers (Zwi)

Davy Klaassen: verkocht aan Werder Bremen (Dui)

Fulham

Nieuw

Maxime Le Marchand: gekocht van OGC Nice (Fra)

Jean Michaël Seri: gekocht van OGC Nice (Fra)

Fabri: gekocht van Besiktas (Tur)

André Schürrle: gehuurd van Borussia Dortmund (Dui)

Vertrokken

Ryan Fredericks: transfervrij naar West Ham United (Eng)

George Williams: transfervrij naar Forest Green Rovers (Eng)

David Button: verkocht aan Brighton & Hove Albion (Eng)

Stephen Humphrys: verhuurd aan Scunthorpe United (Eng)

Elijah Adebayo: verhuurd aan Swindon Town (Eng)

Marek Rodák: verhuurd aan Rotherham United (Eng)

Huddersfield Town

Nieuw

Juninho Bacuna: gekocht van FC Groningen

Florent Hadergjonaj: gekocht van FC Ingolstadt 04 (Dui)

Ben Hamer: overgenomen van Leicester City (Eng)

Terence Kongolo: gekocht van AS Monaco (Fra)

Jonas Lössl: gekocht van FSV Mainz 05 (Dui)

Ramadan Sobhi: gekocht van Stoke City (Eng)

Erik Durm: gekocht van Borussia Dortmund (Dui)

Adama Diakhaby: gekocht van AS Monaco (Fra)

Vertrokken

Robert Green: transfervrij naar Chelsea (Eng)

Dean Whitehead: gestopt met voetballen

Sean Scannell: verkocht aan Bradford City (Eng)

Tareiq Holmes-Dennis: verkocht aan Bristol Rovers (Eng)

Tom Ince: verkocht aan Stoke City (Eng)

Rekeil Pyke: verhuurd aan Wrexham (Eng)

Jack Payne: verhuurd aan Bradford City (Eng)

Joel Coleman: verhuurd aan Shrewsbury Town (Eng)

Leicester City

Nieuw

Jonny Evans: gekocht van West Bromwich Albion (Eng)

James Maddison: gekocht van Norwich City (Eng)

Ricardo Pereira: gekocht van FC Porto (Por)

Ryan Loft: overgenomen van Tottenham Hotspur (Eng)

Danny Ward: gekocht van Liverpool (Eng)

Vertrokken

Ben Hamer: transfervrij naar Huddersfield Town (Eng)

Connor Wood: verkocht aan Bradford City (Eng)

Riyad Mahrez: verkocht aan Manchester City (Eng)

Elliott Moore: verhuurd aan OHL (Bel)

Harvey Barnes: verhuurd aan West Bromwich Albion (Eng)

Liverpool

Nieuw

Naby Keïta: gekocht van RB Leipzig (Dui)

Fabinho: gekocht van AS Monaco (Fra)

Xherdan Shaqiri: gekocht van Stoke City (Eng)

Alisson: gekocht van AS Roma (Ita)

Vertrokken

Emre Can: transfervrij naar Juventus (Ita)

Jon Flanagan: transfervrij naar Rangers FC (Sch)

Jordan Williams: transfervrij naar Rochdale (Eng)

Danny Ward: verkocht aan Leicester City (Eng)

Ovie Ejaria: verhuurd aan Rangers FC (Sch)

Adam Bogdan: verhuurd aan Hibernian (Sch)

Harry Wilson: verhuurd aan Derby County (Eng)

Ryan Kent: verhuurd aan Rangers FC (Sch)

Taiwo Awoniyi: verhuurd aan AA Gent (Bel)

Allan: verhuurd aan Eintracht Frankfurt (Dui)

Manchester City

Nieuw

Riyad Mahrez: gekocht van Leicester City (Eng)

Vertrokken

Angeliño: verkocht aan PSV

Pablo Maffeo: verkocht aan VfB Stuttgart (Dui)

Angus Gunn: verkocht aan Southampton (Eng)

Marlos Moreno: verhuurd aan Flamengo (Bra)

Manu Garcia: verhuurd aan Toulouse (Fra)

Aleix Garcia: verhuurd aan Girona (Spa)

Mix Diskerud: verhuurd aan Ulsan Hyundai (ZKo)

Manchester United

Nieuw

Fred: gekocht van Shakhtar Donetsk (Oek)

Diogo Dalot: gekocht van FC Porto (Por)

Lee Grant: gekocht van Sheffield United (Eng)

Vertrokken

Daley Blind: verkocht aan Ajax

Sam Johnstone: verkocht aan West Bromwich Albion (Eng)

Michael Carrick: gestopt met voetballen

Dean Henderson: verhuurd aan Sheffield United (Eng)

Newcastle United

Nieuw

Martin Dubravka: gekocht van Sparta Praag (Tsj)

Ki Sung-yueng: overgenomen van Swansea City (Wal)

Fabian Schär: gekocht van Deportivo la Coruña (Spa)

Vertrokken

Massadio Haïdara: transfervrij naar RC Lens (Fra)

Mikel Merino: verkocht aan Real Sociedad (Spa)

Chancel Mbemba: verkocht aan FC Porto (Por)

Matz Sels: verkocht aan RC Strasbourg (Fra)

Jack Colback: verhuurd aan Nottingham Forest (Eng)

Southampton

Nieuw

Mohamed Elyounoussi: gekocht van FC Basel (Zwi)

Stuart Armstrong: gekocht van Celtic (Sch)

Angus Gunn: gekocht van Manchester City (Eng)

Jannik Vestergaard: gekocht van Borussia Mönchengladbach (Dui)

Vertrokken

Olufela Olomolo: transfervrij naar Scunthorpe United (Eng)

Dusan Tadic: verkocht aan Ajax

Guido Carrillo: verhuurd aan Leganés (Spa)

Ryan Seager: verhuurd aan Telstar

Soufiane Boufal: verhuurd aan Celta de Vigo (Spa)

Jordy Clasie: verhuurd aan Feyenoord

Tottenham Hotspur

Nieuw

-

Vertrokken

Ryan Loft: transfervrij naar Leicester City (Eng)

Christian Maghoma: transfervrij naar Arka Gdynia (Pol)

Anton Walkes: verkocht aan Portsmouth (Eng)

Watford

Nieuw

Gerard Deulofeu: gekocht van Barcelona (Spa)

Marc Navarro: gekocht van Espanyol (Spa)

Ben Wilmot: gekocht van Stevenage (Eng)

Adam Masina: gekocht van Bologna (Ita)

Ben Foster: gekocht van West Bromwich Albion (Eng)

Ken Sema: gekocht van Ostersunds (Zwe)

Vertrokken

Dennon Lewis: transfervrij naar Falkirk (Sch)

Costel Pantilimon: verkocht aan Nottingham Forest (Eng)

Mauro Zárate: verkocht aan Boca Juniors (Arg)

Nordin Amrabat: verkocht aan Al-Nasr (Sau)

Richarlison: verkocht aan Everton (Eng)

Jerome Sinclair: verhuurd aan Sunderland (Eng)

Tommie Hoban: verhuurd aan Aberdeen (Sch)

West Ham United

Nieuw

Issa Diop: gekocht van Toulouse (Fra)

Lukasz Fabianski: gekocht van Swansea City (Wal)

Ryan Fredericks: overgenomen van Fulham (Eng)

Jack Wilshere: overgenomen van Arsenal (Eng)

Andriy Yarmolenko: gekocht van Borussia Dortmund (Dui)

Fabián Balbuena: gekocht van Corinthians (Bra)

Felipe Anderson: gekocht van Lazio (Ita)

Vertrokken

Reece Burke: verkocht aan Hull City (Eng)

Marcus Browne: verhuurd aan Oxford United (Eng)

Martin Samuelsen: verhuurd aan VVV-Venlo

Wolverhampton Wanderers

Nieuw

Benik Afobe: gekocht van Bournemouth (Eng)

Willy Boly: gekocht van FC Porto (Por)

Rui Patricio: overgenomen van Sporting Portugal (Por)

Léo Bonatini: gekocht van Al-Hilal (Sau)

Diogo Jota: gekocht van Atlético Madrid (Spa)

Rubén Vinagre: gekocht van AS Monaco (Fra)

Joao Moutinho: gekocht van AS Monaco (Fra)

Raúl Jiménez: gehuurd van Benfica (Por)

Jonny: gehuurd van Atlético Madrid (Spa)

Vertrokken

Duckens Nazon: verkocht aan Sint-Truiden (Bel)

Ben Marshall: verkocht aan Norwich City (Eng)

Prince Oniangué: verkocht aan Caen (Fra)

Carl Ikeme: gestopt met voetballen

Benik Afobe: verhuurd aan Stoke City (Eng)

Harry Burgoyne: verhuurd aan Plymouth Argyle (Eng)

Roderick Miranda: verhuurd aan Olympiacos (Gri)

Rafa Mir: verhuurd aan Las Palmas (Spa)

