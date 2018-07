‘Man City steekt PSV, Ajax en Europese topclubs de loef af met komst talent’

Daniel Arzani gaat binnenkort zijn handtekening zetten onder een contract bij Manchester City, zo melden verschillende Engelse media woensdag. Het toptalent van Melbourne City groeide in het afgelopen halfjaar uit tot een van de grote blikvangers in de Australische competitie en wist de belangstelling van verschillende topclubs in Europa te wekken.

De negentienjarige aanvaller, die door Bert van Marwijk, bondscoach van Australië, werd meegenomen naar het WK in Rusland, zou voor een transfer naar City staan. De Engelse grootmacht zou de Australiër meteen weer willen verhuren aan Celtic, dat geïnteresseerd is. Als de samenwerking tussen speler en club bevalt, dan wordt Arzani vervolgens voor nog een jaar gehuurd, zo klinkt het.

Arzani geldt in Australië als een van de grootste talenten van dit moment. Europese topclubs als Manchester United en Juventus hebben de jongeling in het vizier, terwijl hij ook in verband werd gebracht met een overstap naar Nederland. Ook Ajax en PSV dachten naar verluidt aan Arzani, die bij de nationale ploeg van Australië nog samenwerkte met Mark van Bommel, de nieuwe trainer van de Eindhovense club.

Ook NAC Breda en PEC Zwolle werden gelinkt met een huurdeal met City aangaande Arzani. John van 't Schip, die eerder al enkele pogingen zou hebben ondernomen om de aanvaller te strikken, zei tegenover het Algemeen Dagblad dat zijn voormalig pupil niet zou misstaan in Nederland: "Hij lijkt me wel heel interessant voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Het voetbal in de Eredivisie zou hem op het lijf geschreven zijn."