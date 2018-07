Kanonskogel Pavard uitgeroepen tot mooiste doelpunt van WK

Het doelpunt dat Benjamin Pavard tijdens de achtste finale van het WK in Rusland tegen Argentinië maakte is uitgeroepen tot mooiste goal van het toernooi. De afgelopen week kon er op de website van de FIFA gestemd worden welk doelpunt van de 169 treffers die tijdens het WK te bewonderen waren de meeste indruk maakte en Pavard is als winnaar uit de bus gekomen.

De rechtsback van Frankrijk troeft daarmee onder meer de vrije trap van Cristiano Ronaldo tegen Spanje, de winnende treffer van Nacer Chadli tegen Japan en Denis Cherysev, die met twee doelpunten in het lijstje stond, af. De verdediger kreeg tijdens de wedstrijd tegen Argentinië de bal voor zijn voeten en knalde het leer zonder te twijfelen in de kruising. Frankrijk won de wedstrijd mede door die goal met 4-3 en kroonde zich uiteindelijk ook tot wereldkampioen.

Pavard wordt zodoende de opvolger van James Rodríguez, die volgens de fans met een schitterende volley het mooiste doelpunt van het WK van 2014 in Brazilië maakte. Robin van Persie eindigde destijds met zijn duikkopbal tegen Spanje op de tweede plaats in de uitverkiezing.