Bayern verpulvert record: ‘Hij heeft een grote toekomst voor zich’

Uli Hoeness bevestigde dinsdag dat Alphonso Davies in januari de overstap naar Bayern München gaat maken. De zeventienjarige aanvaller gaat Vancouver Whitecaps, dat de optie had om het op nieuwjaarsdag aflopende contract van de jongeling met twee seizoenen te verlengen, verlaten voor naar verluidt maximaal 16,25 miljoen euro, een record voor de Major League Soccer.

Jozy Altidore, die in 2008 New York Red Bulls voor acht miljoen euro inruilde voor Villarreal, had jarenlang het MLS-record in handen, maar Bayern heeft nu besloten het dubbele te betalen voor het Canadese toptalent. Karl-Heinz Rummenigge bevestigt net als Hoeness dat Davies naar Duitsland verkast: "Hij heeft al getekend en moet nog de medische keuring doorstaan."

Niko Kovac, de nieuwe trainer van der Rekordmeister, is enthousiast: "Hij is erg jong en erg getalenteerd. Veel clubs willen hem hebben. Hij heeft een grote toekomst voor zich als hij de juiste training krijgt", aldus de oefenmeester, geciteerd door onder meer Goal. "Maar alles moet nog wel op zijn plek gaan vallen. De inkt is nog niet eens droog."

De Toronto Sun meldde twee weken geleden dat de zesvoudig A-international ook in beeld was bij onder meer Real Madrid, Manchester United, Liverpool en PSV. De linkspoot scoorde 7 keer in 68 wedstrijden voor Vancouver Whitecaps. De Europese clubs aasden op de jongeling sinds zijn uitmuntende prestaties op de Gold Cup vorig jaar.