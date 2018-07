Woensdag, 25 Juli 2018

Real Madrid denkt na over komst van ‘El Matador’

De toekomst van Milan Badelj ligt mogelijk in Lissabon. De zaakwaarnemer van de transfervrij bij Fiorentina vertrokken middenvelder is momenteel in gesprek met Sporting Portugal over een dienstverband. (Diverse Italiaanse media)

Liverpool is ‘verbijsterd’ door de berichten over de interesse van de club in Domagoj Vida. The Reds hebben geen intentie om de Kroatische verdediger op te halen bij Besiktas. (Liverpool Echo)

Edinson Cavani moet een deel van de doelpuntenproductie van Cristiano Ronaldo over gaan nemen. De Uruguayaan werd in het verleden al in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en is nu weer in beeld. (Marca)

Real Madrid krijgt echter wel concurrentie uit Engeland. Chelsea heeft namelijk een bod uitgebracht op Cavani, dat meteen is afgewezen door Paris Saint-Germain. (CulturePSG)

Celtic wil zo snel mogelijk om de tafel met Dedryck Boyata. De verdediger, die in beeld is bij Fulham en Olympique Lyon, kan een verbeterd contract ondertekenen in Glasgow. (Daily Record)