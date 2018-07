Viergever: ‘Uit het niets maakte een ploeggenoot een belachelijke overtreding’

Nick Viergever maakte onlangs de overstap van Ajax naar PSV en daarmee kwam er voor de verdediger een einde aan een teleurstellend laatste seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De drievoudig Oranje-international kwam mede door blessureleed minder aan spelen toe dan hij eigenlijk had gewild en geeft nu aan dat een ploeggenoot een van de boosdoeners was.

Viergever raakte in eerste instantie geblesseerd tijdens een uitduel bij NAC Breda in november: “In de laatste minuut kreeg ik een schop op mijn enkel. Er stond bij ons in die periode nogal wat druk op, we moesten presteren. Dus heb ik het nog twee weken geprobeerd. Pijnstillers gehad, maar steeds in de warming-up moest ik afhaken. Uiteindelijk bleek er een scheur in mijn bot te zitten”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

De verdediger was pas in maart weer fit en maakte toen zijn rentree in een wedstrijd van Jong Ajax. Op de training ging het daarna echter weer snel mis: “Uit het niets in een partijspelletje maakte een ploeggenoot een belachelijke overtreding. Gewoon zo’n schaar met twee benen. Ik kwam er met mijn been tussen en scheurde een enkelband af”, gaat hij verder. Deze nieuwe blessure kwam hard aan bij Viergever, die meteen moest terugdenken aan de maanden ervoor: “Ik moest ook huilen op het veld, dat heb ik nog nooit gehad. Maar ik voelde direct dat het mis was en dat ik er weer een paar maanden uit zou zijn. Opnieuw revalideren.”

Al met verliep het seizoen teleurstellend voor Viergever zelf en Ajax in het algemeen. De Amsterdammers begonnen de voetbaljaargang nog met Marcel Keizer als trainer, maar hij moest in de winterstop het veld ruimen voor Erik ten Hag. Viergever vindt het jammer dat het zo is gelopen met de onervaren hoofdtrainer: “Het verdiende niet de schoonheidsprijs. Als je bewust de keuze maakt voor een onervaren trainer, dan moet je die blijven steunen. Wij als groep snapten het niet en vonden het jammer. Maar goed, zij nemen de beslissing en dan moet je toch door.”