Maaskant heeft weer beet bij AS Roma en haalt spits met CL-ervaring

Almere City FC heeft opnieuw beet bij AS Roma, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdagmiddag trots via de officiële kanalen. De 1.94 meter lange spits Edoardo Soleri sluit namelijk aan bij Almere City FC. De Italiaan wordt voor één seizoen gehuurd. Afgelopen vrijdag verwelkomde Almere City FC verdediger Moustapha Seck.

Soleri volbracht de jeugdopleiding van de Romeinse club en maakte vervolgens in 2015 de overstap naar de hoofdmacht. In september van datzelfde jaar maakte hij zijn debuut in de Champions League, in de wedstrijd tegen BATE Borisov. Roma verhuurde de aanvaller het daaropvolgende seizoen achtereenvolgens aan het Italiaanse Specia Calcio en het Spaanse UD Almeria.

Soleri kwam vijf duels uit voor het Italiaanse elftal 0nder-19 en kwam daarin een keer tot scoren. Technisch directeur Robert Maaskant is blij, zo laat hij weten op de clubsite: “Met Soleri hebben wij een spits met lengte binnengehaald en met een enorme potentie. Soleri is bovendien een spits die speelervaring in Italië en Spanje als bagage met zich meebrengt.”