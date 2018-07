‘Marcel Brands vliegt naar Barcelona om dubbelslag te slaan’

Marcel Brands heeft dinsdag Richarlison voor maximaal 55 miljoen euro overgenomen van competitiegenoot Watford. De nieuwe directeur voetbalzaken van the Toffees is echter nog lang niet klaar op de transfermarkt en richt zijn pijlen nu vooral op Lucas Digne en Yerry Mina, verdedigers van Barcelona die naar verluidt mogen uitkijken naar een nieuw avontuur.

Verschillende Engelse media melden dat Brands de jacht op het tweetal heeft geïntensiveerd en de Daily Mail claimt woensdagmiddag dat de sportbestuurder op het vliegtuig naar Barcelona is gestapt om de onderhandelingen te bespoedigen. Brands gaat proberen zowel Digne als Mina te strikken, waarbij vooral het halen van laatstgenoemde een lastige klus lijkt te worden.

Waar er voor Digne relatief weinig interesse is, wordt de Colombiaanse centrumverdediger in verband gebracht met verschillende clubs in Europa, waaronder Olympique Lyon en Manchester United. Brands moet ervoor zorgen dat beide verdedigers, waarschijnlijk op huurbasis, gaan verkassen naar Liverpool. Naar verluidt wil Marco Silva, de nieuwe manager bij Everton, met drie centrale verdedigers spelen met opkomende backs aan de zijkanten.

Digne en Mina zijn zodoende nadrukkelijk in beeld bij Everton. De Portugese manager heeft al toegegeven dat Digne, die nog tot medio 2021 vastligt in het Camp Nou, op het verlanglijstje van de club staat. De zaakwaarnemer van Mina, die nog tot de zomer van 2023 onder contract staat bij Barcelona, heeft al toegeven dat hij contact heeft gehad met Brands over een eventuele transfer.