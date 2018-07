Guardiola: ‘Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over Liverpool’

Liverpool trok in het afgelopen halfjaar de portemonnee voor aanwinsten als Virgil van Dijk, Naby Keïta, Fabinho, Xherdan Shaqiri en Alisson Becker en de verwachtingen op Anfield wat betreft het aankomende seizoen zijn hooggespannen. Regerend landskampioen Manchester City volgt de situatie bij the Reds op de voet en trainer Josep Guardiola verwacht niet dat zijn ploeg een dergelijk jaar zal doormaken als in het afgelopen seizoen.

Jürgen Klopp liet zich eerder licht afkeurend uit over de bedragen die door the Citizens werden gespendeerd, maar Pep is niet van plan om nu zijn gelijk te halen: “Iedere club doet waar hij in gelooft. Ik begrijp compleet dat ze dit geld uitgeven. Ik hou me ook niet bezig met wat iemand ooit gezegd heeft. Liverpool gelooft dat ze deze spelers nodig hebben en dit geld uit moeten geven, dus het is niet aan mij om een oordeel te vellen”, liet hij optekenen tijdens een persconferentie.

“Als zij dit besluiten, is dit de perfecte aanpak voor hen. Ik houd er niet van als mijn collega’s over mij praten.” Liverpool en Manchester City treffen elkaar in de nacht van woensdag op donderdag in het kader van de International Champions Cup in New Jersey en voor Guardiola vormt dat een uitgelezen mogelijkheid om te kijken hoe de concurrentie ervoor staat: “Wij hebben het niveau van de Premier League omhooggetrokken en dat betekent dat de anderen het beter en beter willen doen.”

“Liverpool is met hun historie altijd een kandidaat. We zullen het zien op het veld. Wij gaan aankomend seizoen niet weer alle records breken, dat is onmogelijk. Het doel is nu om ons voor te bereiden op het winnen van de wedstrijden, de records die we vorig seizoen hebben verbroken waren een product van wat we iedere dag opnieuw weer hebben gedaan. Als we in november of december al posities gaan vergelijken, verliezen we alles waar we voor gewerkt hebben.”