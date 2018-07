Vlaar levert geld én band in: ‘Het is inderdaad een ander contract’

Ron Vlaar zette onlangs zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis met AZ. De veteraan ligt nu tot medio 2019 vast bij de Alkmaarders en tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat de verdediger salaris moest inleveren. Vlaar had het er voor over om een financieel offer te brengen, aangezien hij het naar zijn zin heeft bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

“Het is inderdaad een ander contract dan mijn vorige. Dat begrijp ik wel", zegt de 33-jarige Vlaar, die lange tijd kampte met blessureleed, in gesprek met Voetbal International. "Het doet er voor mij ook niet toe. Geld is voor mij absoluut geen drijfveer. Dan had ik deze zomer andere keuzes gemaakt. Het gaat mij erom dat er bij AZ goede ontwikkelingen gaande zijn.”

“De club is ambitieus, ons voetbal biedt veel plezier. Daar wil ik onderdeel van zijn. Ik ben hier op mijn plek”, aldus de stopper, die geen aanvoerder is van de Eredivisionist. Trainer John van den Brom heeft besloten om Guus Til de nieuwe captain van AZ te maken. “Ik hield er eigenlijk al een beetje rekening mee. Guus kwam me keurig vragen hoe ik erin stond en ik vind het prima. Aan mijn houding binnen de selectie zal niks veranderen”, aldus Vlaar.

Van den Brom legde eerder uit waarom Til is gekozen als aanvoerder: “Omdat Guus vorig seizoen bewezen heeft een heel belangrijke speler in onze manier van spelen te zijn. Hij is jong, fris en ik denk dat het hem kan gaan helpen. Je kan nooit zeggen dat hij altijd in de basis zal staan, maar in mijn optiek is hij wel een basisspeler waar je van op aan kan. En ik denk dat het voor zijn ontwikkeling goed is als hij deze stap erbij gaat doen.”