Icoon pakt ‘gemakzuchtige’ Pogba aan: ‘Hij moet zijn brein meer gebruiken’

Paul Pogba beleefde een goed WK en wist met Frankrijk uiteindelijk ook de wereldbeker te pakken door Kroatië in de finale met 4-2 te verslaan. De middenvelder wist onder de hoede van bondscoach Didier Deschamps regelmatig zijn oude niveau aan te tikken en Paul Scholes verlangt van Pogba dat hij nu op een constante wijze goed gaat presteren bij Manchester United.

“Paul moet constant worden. Als je kijkt naar zijn spel: de ene week briljant, de andere week zwak. Gemakzuchtig. Hij is het soort speler die één keer in de drie of vier wedstrijden een prestatie neerzet. En als je de ambitie hebt om competities te winnen is dat niet genoeg”, zegt de iconische oud-middenvelder van the Red Devils in gesprek met beIN Sports.

“Hij moet weer de bepalende speler worden die hij bij Juventus was. Hij maakte daar onderdeel uit van een duidelijke structuur. Hij wist welke positie hij speelde en met wie hij speelde. Ik denk niet dat een dergelijke structuur hem gaat helpen bij United, want ik zou verrast zijn als dezelfde ploeg twee keer achter elkaar gaat spelen”, doelt Scholes op de vele wijzigingen in de formatie.

“Het ziet er niet naar uit dat het ergens heengaat en dat kan tegen hem werken. Geen twijfel dat de jongeman echte kwaliteiten heeft, dat heeft hij op het WK wel getoond. Hij is zo'n sterke gast, zo fit, veel loopvermogen, geweldige techniek... Maar hij moet zijn brein meer gebruiken om een topvoetballer te worden”, concludeert Scholes.