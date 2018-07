VVV slaat dubbelslag met international van West Ham en bekende van PSV

VVV-Venlo maakt woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de Limburgers twee nieuwe spelers in huis hebben gehaald. Dankzij het samenwerkingsverband met West Ham United komt de Noors international Martin Samuelsen op huurbasis naar Venlo, terwijl ook Peter van Ooijen zich heeft aangesloten bij de Eredivisionist.

De 21-jarige Samuelsen wordt voor één seizoen door West Ham verhuurd aan VVV. De lange aanvaller kwam als vijftienjarige in de jeugdopleiding van Manchester City terecht. Vervolgens belandde hij in de opleiding van West Ham en werd hij om ervaring op te doen verhuurd aan Peterborough United en Blackburn Rovers. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Burton Albion in League One.

“Voor mij is VVV-Venlo een club die prima past in mijn ontwikkeling. De Eredivisie is voor iedere jonge speler een stap in de juiste richting. Als je het in de Eredivisie goed doet, is dat goed voor je reputatie als voetballer”, aldus Samuelsen op de site van zijn nieuwe werkgever. Directeur Stan Valckx reageert: “Hij is de creatieve man die we zochten in de aanval. Absoluut een groot talent die zijn kans bij VVV-Venlo moet gaan grijpen.”

De 26-jarige Peter van Ooijen, eerder ook actief bij PSV, komt transfervrij over van Heracles Almelo en heeft voor twee jaar getekend. “We hebben het ook over mijn rol gehad als middenvelder of spelend aan de rechterkant. Ik mag wel zeggen dat ik met overtuiging voor VVV-Venlo gekozen heb”, aldus Van Ooijen. Valckx: “Peter is een ervaren speler die bewezen heeft goed uit de voeten te kunnen op diverse posities. We zijn zeer tevreden met zijn komst.”