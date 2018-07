‘AS Roma meldt zich na mislopen Malcom mogelijk opnieuw bij Ajax’

AS Roma haalde Justin Kluivert deze zomer al op in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Hakim Ziyech in een eerder stadium eveneens in verband werd gebracht met een vertrek naar i Giallorossi. De kans bestaat nu dat Marc Overmars snel opnieuw een telefoontje krijgt van Monchi, zijn tegenhanger in de de Eeuwige Stad, aangezien er in Italië bericht wordt dat Roma mogelijk concreet wordt voor David Neres.

De verliezend halve finalist van de afgelopen editie van de Champions League dacht zich maandag namelijk nog te hebben versterkt met de bij Girondins Bordeaux vertrokken Malcom. De aanvaller werd echter op het laatste moment voor de neus van Roma weggegrist door Barcelona, waardoor Monchi op zoek moet naar een nieuwe kandidaat voor de rechtervleugel.

La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero melden dinsdag dat David Neres een van de namen is die op het lijstje van de Spaanse sportbestuurder prijkt. De Braziliaanse dribbelaar van Ajax is overigens niet de enige kandidaat, aangezien verder ook spelers als Suso, Domenico Berardi, Leon Bailey, Florian Thauvin, Christian Pulisic en Mikel Oyarzabal in beeld zouden zijn. Of Neres haalbaar is voor Roma is echter nog maar de vraag, aangezien Ajax niet van zins lijkt om de aanvaller van de hand te doen.

Een bod van Borussia Dortmund van dertig miljoen euro werd eerder deze zomer nog naar de prullenbak verwezen en de Amsterdammers hebben volgens La Gazzetta nu een transfersom van veertig miljoen euro in gedachten. Neres vertelde daarnaast zelf begin deze maand nog aan AT5 dat hij niet bezig is met een transfer: “Ik wil me nog ontwikkelen en het liefst in dit shirt een titel winnen. Ik denk nu niet aan een vertrek bij Ajax”, liet hij toen optekenen.