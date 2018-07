Courtois, Hazard en Willian ‘op weg’: ‘Real en Barça hebben dat probleem niet’

Thibaut Courtois, Eden Hazard en Willian zijn volgens verschillende media op weg naar de uitgang bij Chelsea. De twee eerstgenoemden worden in verband gebracht met Real Madrid, terwijl Barcelona juist in de markt is voor de Braziliaan. Mario Melchiot zegt in gesprek met talkSPORT dat hij begrijpt dat de drie spelers willen vertrekken bij de Londenaren.

“Dat is het probleem: deze jongens willen Champions League spelen. Ze willen spelen in een ploeg die genoeg kwaliteit heeft om de Champions League of Premier League te winnen. Clubs als Real Madrid en Barcelona hebben dat probleem niet. Als de ploeg waarin je speelt niet tot de top behoort, dan moet je andere mogelijkheden bekijken”, zegt Melchiot.

De Nederlander geeft aan dat iedere voetballer aast op zoveel mogelijk prijzen winnen. “Aan het einde van je carrière wil je zoveel mogelijk trofeeën hebben gewonnen. En je gaat er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Natuurlijk houden ze van de club waar ze nu zijn, maar je moet ook begrijpen dat een professionele voetballer wordt beoordeeld op het aantal prijzen die je in de kast hebt staan.”

“Als je bij een topteam speelt, kan je ook ‘leveren’. Je hoeft dan niet andere clubs in overweging te nemen. Maar als clubs als Real of Barcelona langskomen die garanderen dat je op dat niveau gaat spelen, dan is het onmogelijk om het niet te overwegen. Zeker als je zelf een moeilijke periode doormaakt bij de club waar je nu bent”, besluit de oud-verdediger van onder meer Chelsea.