Bayern München bevestigt: ‘Er is contact tussen zijn zaakwaarnemers en PSG’

Jérôme Boateng staat naar verluidt op het lijstje bij onder meer Manchester United en Juventus, maar de kans is aanwezig dat de grootmachten uit Engeland en Italië te laat gaan komen voor de Duits international. Het kamp van de verdediger van Bayern München is namelijk in gesprek met Paris Saint-Germain en Thomas Tuchel zou volgend jaar graag over de 29-jarige stopper kunnen beschikken.

“Op dit moment is er geen contact tussen de clubs, maar er is wel contact tussen zijn zaakwaarnemers en PSG. We moeten afwachten, als we al een basis kunnen vinden voor een transfer”, legt Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van der Rekordmeister, uit aan verslaggevers. “Nu moeten we wachten en kijken of we uiteindelijk een akkoord kunnen bereiken.”

“We moeten tot een transfersom komen die voor beide partijen acceptabel is”, vervolgt hij zijn verhaal. Boateng speelt sinds 2011 voor Bayern, dat hem zeven jaar geleden voor 13,5 miljoen euro overnam van Manchester City. De verdediger, die eerder liet weten open te staan voor een nieuwe uitdaging, ligt nog tot 2021 vast in München en moet naar verluidt rond de zestig miljoen euro kosten.

Bayern werd in een eerder stadium nog in verband gebracht met Matthijs de Ligt, die in de Allianz Arena zou worden gezien als de ideale centrale verdediger voor de toekomst. Ajax lijkt echter niet te hoeven vrezen dat de Duitse grootmacht zich na een vertrek van Boateng in de Johan Cruijff ArenA meldt: “Zelfs als Jérôme vertrekt, hebben we in principe genoeg spelers die op die positie kunnen spelen”, sluit Rummenigge namelijk af.