De Boer verwacht prestaties van Ten Hag: ‘Dan is er stront aan de knikker’

Ajax start het officiële voetbalseizoen woensdagavond met een wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. De club van trainer Erik ten Hag heeft de afgelopen tijd tientallen miljoenen euro's gespendeerd aan onder anderen Daley Blind en Dusan Tadic. Ronald de Boer claimt dan ook dat Ten Hag geen excuses meer heeft als het fout gaat.

Met de flinke investeringen in de spelersselectie ligt de lat voor Ten Hag hoog, zo schrijft de oud-voetballer in zijn column voor de Voetbal International. “Dat heeft niks met hemzelf te maken, zo werkt het gewoon bij een grote club als Ajax. Voor mijn broer Frank of Louis van Gaal of welke coach dan ook was de situatie hetzelfde geweest.”

“Als een trainer van Ajax de doelstellingen niet haalt, is er stront aan de knikker. Zo simpel is het”, vervolgt De Boer, die aangeeft dat Ten Hag zich nu niet meer kan verschuilen achter het tussentijds instappen van vorig seizoen. “Dit is zijn tweede seizoen, met een volledige voorbereiding, nu moet hij het laten zien”, stelt de columnist, die weet dat veel Ajacieden worden gelinkt met een vertrek.

Hakim Ziyech lijkt de Johan Cruijff ArenA nog te gaan verlaten en ook Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek worden in verband gebracht met verschillende clubs uit het buitenland. “Ze kunnen het zich veroorloven hoge biedingen van internationale topclubs terzijde te schuiven. Voor De Ligt, De Jong en Donny van de Beek zal het slechts uitstel betekenen, het lijkt me dat zij volgend jaar een klapper gaan maken”, concludeert De Boer.