Joey van den Berg verkiest NEC boven Eredivisie: ‘Hebben er alles aan gedaan’

De Graafschap is er niet in geslaagd om zich te versterken met Joey van den Berg. De promovendus wilde de middenvelder graag huren van het Engelse Reading, waar hij nog een tot volgend jaar doorlopend contract heeft. De 32-jarige Van den Berg geeft volgens de Gelderlander echter de voorkeur aan een dienstverband bij NEC, dat een niveau lager acteert.

De verdedigende middenvelder gaat waarschijnlijk woensdag nog zijn handtekening zetten onder een driejarig contract bij de in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende Nijmegenaren. Technisch manager Peter Hofstede van de Superboeren kan niets anders dan zich bij het besluit van Van den Berg neerleggen: “Voor ons is het jammer, want we hebben er alles aan gedaan om Joey van den Berg binnen te halen”, vertelt hij.

“Maar hij kiest helaas ergens anders voor.” Ook trainer Henk de Jong, die Van den Berg beschouwde als een ideale leider binnen de selectie van de Achterhoekers, is teleurgesteld door de gang van zaken: “Ik vind het heel jammer, maar kan de club wel begrijpen. Ze wilden ver gaan, maar je kunt ook geen te grote risico's nemen.”

NEC wordt, als het van een transfer komt, de vijfde Nederlandse werkgever van Van den Berg, die eerder uitkwam voor sc Heerenveen, FC Omniworld, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De afgelopen twee seizoenen speelde hij in de Championship voor Reading, dat hem transfervrij oppikte in Friesland. Op het tweede Engelse niveau was hij in 68 wedstrijden goed voor 2 goals en 3 assists.