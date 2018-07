Atlético slaat gratis toe en laat Sporting Portugal gefrustreerd achter

Atlético Madrid heeft zich woensdag versterkt met Gelson Martins. De buitenspeler komt transfervrij over van Sporting Portugal, zo maken los Rojiblancos bekend via de officiële kanalen. Martins, die voor zes seizoenen tekent in Madrid, liet zijn contract bij Sporting ontbinden nadat een groep van veertig supporters op het trainingscomplex de confrontatie zocht met de selectie en staf.

De Portugees wachtte nog totdat de FIFA zijn contractontbinding en daarmee zijn transfervrije status zou erkennen. In de tussentijd moest Atlético onderhandelen met Sporting, maar Martins is uiteindelijk dus kosteloos overgenomen. De negentienvoudig international, die op het WK ruim een halfuur meedeed in de groepswedstrijd tegen Marokko (1-0 zege), is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sporting. Hij kwam in 92 competitieduels tot 18 doelpunten voor de club.

Volgens Mundo Deportivo neemt Sporting geen genoegen met de uitkomst van de transfersoap. Os Leões zouden een klacht hebben ingediend tegen Martins en Atlético bij de FIFA. De Spaanse krant meldt echter dat Atlético een bod van vijftien miljoen plus tien miljoen aan variabelen had gedaan, om juridische problemen met Sporting te voorkomen. De club uit de Liga NOS zou dat bod hebben geweigerd.

Martins maakte in 2015 zijn debuut voor os Leões Taça de Portugal. In het seizoen 2015/16 werd hij onder Jorge Jesus een basisspeler. "Onze club haalt een snelle rechtsbuiten binnen die ook als tweede spits en zelfs als rechtsback is ingezet", schrijft Atlético in het officiële clubstatement. "Zijn snelheid en dribbelkwaliteiten maken hem een waardevolle toevoeging aan ons team en een bedreiging voor de verdediging van tegenstanders."