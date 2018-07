‘Ajax betaalde deel van miljoenenvergoeding voor Blind’

Daley Blind heeft na zijn vertrek bij Manchester United een vergoeding van 4,5 miljoen euro meegekregen, zo schrijft The Sun woensdag. Ajax en Manchester United zouden het bedrag samen hebben opgehoest. De vergoeding was inbegrepen in de transfersom, wat betekent dat de Engelsen minder overhouden dan in eerste instantie gedacht.

Ajax haalde Blind vorige week maandag terug naar Amsterdam voor een bedrag van 16 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 20,5 miljoen. De Oranje-international stond nog een jaar onder contract op Old Trafford en had volgens The Sun recht op het uitstaande salaris. Mogelijk had Blind een clausule in zijn contract staan. Het is onduidelijk of Ajax en Manchester United de kosten gelijk hebben gedeeld, of dat de de ene club meer betaalde dan de andere.

Blind kan woensdagavond zijn rentree maken in het shirt van Ajax in de wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Op de persconferentie liet trainer Erik ten Hag dinsdag weten dat Blind inzetbaar is. "Daley is later ingestroomd, op een moment dat wij er al een paar weken op hadden zitten. Hij zit nog in opbouw. Hij kan morgen zeker deel uitmaken van de wedstrijdselectie, maar jullie zien morgen wel of hij gaat starten."