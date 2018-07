Schaken enthousiast over naderende transfer: ‘Feyenoord haalt topspeler’

Voor Jordy Clasie lijkt het deze zomer na drie jaar afwezigheid van een terugkeer bij Feyenoord te komen. De 27-jarige middenvelder wordt waarschijnlijk tot het einde van het aankomende seizoen gehuurd van Southampton en zou zich woensdag al op het trainingsveld van de Rotterdammers kunnen laten zien. Ruben Schaken juicht een rentree van de zeventienvoudig Oranje-international toe.

“Feyenoord haalt weer een topspeler binnen. Hij heeft namelijk ook buitenlandse ervaring opgedaan”, reageert de voormalige buitenspeler opgetogen bij RTV Rijnmond. Schaken speelde in het verleden drie jaar met Clasie samen in De Kuip en verwacht dat de supporters van Feyenoord een andere versie van de middenvelder zullen gaan zien.

“Ik denk dat we een betere Clasie gaan terugzien”, gaat hij verder. De inmiddels 36-jarige Schaken heeft goede herinneringen aan de tijd dat hij samenspeelde met Clasie: “Hij was een maatje van me. Ik ging veel met hem om. We hebben samen veel afgelachen”, blikt hij terug met een glimlach.

Schaken kan zich één voorval nog goed voor de geest halen: “Clasie zit onder de tatoeages en moest een griepprik halen. Dat vond hij niet zo leuk. We moesten daar met z'n allen om lachen”, herinnert hij zich. Clasie beschikt nog over een tot 2020 doorlopend contract bij Southamtpon, waardoor hij na aankomend seizoen in principe weer terugkeert bij the Saints. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Club Brugge, maar kwam daar mede door blessureleed niet verder dan 25 optredens.