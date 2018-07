Real Madrid verlegt aandacht naar doelman van 67 miljoen

Werder Bremen lijkt te laat te komen voor Mario Pasalic. De middenvelder, die mag vertrekken bij Chelsea, is op dit moment in Italië om zijn transfer naar Atalanta af te ronden. (Tutto Atalanta)

Crystal Palace wil de bij Liverpool vertrekkende Marko Grujic voor de neus van Cardiff City wegkapen. The Eagles zijn daarnaast geïnteresseerd in de bij Chelsea overbodige Danny Drinkwater. (Daily Mail)

Burnley gaat de strijd aan met West Ham United om Harold Moukoudi, die voor tien miljoen euro kan vertrekken bij Le Havre. Josh Windass van Rangers FC is ook in beeld op Turf Moor. (Daily Mail)