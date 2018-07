Nederlander promoveert tot ‘Abwehr-Chef’: ‘Waarom zou ik vertrekken?’

Na de degradatie van Hamburger SV was hij in tranen, maar Rick van Drongelen is inmiddels weer positief gestemd. De pas negentienjarige verdediger is volgens BILD uitgegroeid tot Abwehr-Chef, ofwel leider van de achterhoede, vanwege de blessures van Gideon Jung (23) en Kyriakos Papadopoulos (26). Hoewel FC Augsburg interesse heeft, wil Van Drongelen niet vertrekken.

Een jaar geleden verkaste Van Drongelen van Sparta Rotterdam naar HSV. De aankoop van drie miljoen euro kwam tot achttien wedstrijden in de Bundesliga. Volgend seizoen wordt veel van hem verwacht in de 2. Bundesliga. "Het is natuurlijk een eer om Abwehr-Chef genoemd te worden. Maar er is niet veel veranderd. Ik doe wat ik altijd doe", verzekert de vijfvoudig international van Jong Oranje. "Ik trek mijn mond open en ik probeer mijn teamgenoten te helpen. Dat maakt het voor mij ook makkelijker op het veld. Met goede communicatie kun je veel problemen oplossen."

Van Drongelen zegt dat een leidersrol bij hem past. 'Zelfs als kleine jongen' eiste hij al een hoofdrol op op het veld. "Toen ik acht of negen jaar was, en ik voor VV Axel speelde, was dat al extreem. Mijn vader was toen mijn trainer en ik was constant aan het praten. Ik wilde overal zijn: ik was linksbuiten en rechtsback tegelijk. Op een gegeven moment kon ik niet meer ademhalen. Toen wisselde mijn vader mij voor vijf minuten, zodat ik weer op adem kon komen."

Rick van Drongelen na de degradatie van HSV uit de Bundesliga.

In 2012 werd Van Drongelen opgepikt door Sparta. Hij was toen nog een middenvelder, maar groeide uit tot verdediger. "Ik begon op de bank. Onze twee linksbacks raakten geblesseerd, waarna de trainer vroeg of ik daar kon spelen. Ik speelde een aantal wedstrijden als linksback, maar Michael Reiziger (destijds trainer van de Onder-17, red.) raadde mijn trainer aan om mij in het centrum neer te zetten. Daarna heb ik nergens anders meer gespeeld."

"Ik moet mijn werk doen", blikt de Nederlander alvast vooruit op zijn rol komend seizoen. "Nu twee verdedigers geblesseerd zijn, en omdat David Bates (overgekomen van Rangers FC, red.) de taal nog niet zo goed spreekt, heb ik meer verantwoordelijkheden. Dat is een eer, maar ik heb liever dat Gini en Dad gezond en wel naast me staan op het veld." Dat Augsburg interesse zou hebben, krijgt Van Drongelen wel mee. Die club speelt in tegenstelling tot HSV wel op het hoogste niveau. "Het is mooi om te horen dat clubs vinden dat je het goed doet. Maar waarom zou ik vertrekken? Voor mij is het belangrijk om te spelen. Ik denk dat ik dat hier het beste kan."