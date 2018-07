Mbappé speelde krakers met ontwrichte wervels: ‘Ze konden me daar raken’

Kylian Mbappé werd anderhalve week geleden de eerste tiener met een doelpunt in een WK-finale sinds Pelé, maar het had weinig gescheeld of het Franse supertalent was helemaal niet in actie gekomen in de laatste twee wedstrijden van het toernooi in Rusland. In gesprek met France Football onthult hij namelijk dat hij de halve finale tegen België en de finale tegen Kroatië heeft gespeeld met drie ontwrichte rugwervels.

De latere wereldkampioen deed er alles aan om die informatie onder de pet te houden: “Het belangrijkste was dat onze tegenstanders het niet zouden weten, anders hadden ze er wellicht voordeel uit kunnen halen door mij op die gevoelige plek te raken. Daarom hebben we het samen met de staf en de speler geheimgehouden. Zelfs voor de finale”, legt hij uit.

Mbappé hielp Frankrijk met een treffer tegen de Kroaten in de finale aan de wereldtitel en werd na afloop van die eindstrijd uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. De winst van les Bleus kwam voor de negentienjarige aanvaller uiteindelijk niet als een verrassing: “Dat idee is een tijd geleden al bij mij gaan leven. Vanaf het begin was ik ervan overtuigd dat we alles in huis hadden om het te halen. Ik heb dat voor de start van het toernooi gezegd en sommigen noemden dat toen arrogant, maar het was slechts zelfvertrouwen. Ik kwam voor de beker en ik vertrok er ook weer mee. Ik had mezelf geprogrammeerd om te winnen.”

De FIFA maakte dinsdag de nominaties voor zijn ‘The Best’-award bekend en Mbappé is een van de namen die op het lijstje prijkt. De smaakmaker van Paris Saint-Germain ziet zichzelf naast ploeggenoot Neymar, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en landgenoot Raphaël Varane ook als een van de kanshebbers voor de Ballon d’Or: “Om dat lijstje compleet te maken, denk ik dat ik mezelf er ook op moet zetten”, geeft hij toe.