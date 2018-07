Zorgen voor Feyenoord: ‘reële’ kans op vertrek van dragende speler

Feyenoord gaat Jordy Clasie woensdag presenteren, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton, maar beide partijen zouden nu al de intentie hebben om langer met elkaar door te gaan. Ondanks de naderende terugkeer van het kind van de club zijn er wel zorgen in De Kuip, aldus de krant.

De clubleiding van Feyenoord bevindt zich in een lastige spagaat. "Mede gezien de matige resultaten in de voorbereiding lijkt er na de komst van Clasie ten minste nog één bepalende speler bij te moeten komen om dit seizoen voor de titel te gaan", schrijft het Algemeen Dagblad. Feyenoord, dat eerder al Yassin Ayoub en Luis Sinisterra binnenhaalde, kan echter pas een grote transfer doen als een belangrijke speler wordt verkocht.

De kans is daarom 'reëel' dat Tonny Vilhena en Nicolai Jorgensen vertrekken, hoewel er nog geen concrete biedingen voor het tweetal is. Ook Steven Berghuis wordt genoemd na zijn sterke voorbereiding. "Het incident met Jean-Paul Boëtius had zich daarom op geen slechter moment kunnen voordoen", voegt de krant toe. Boëtius werd dinsdag teruggezet naar het beloftenteam vanwege het weigeren van een extra training na het oefenduel met Fenerbahçe (3-3).