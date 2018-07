‘Malcom werd kort voor veelbesproken transfer aangeboden bij Real’

Malcom verbond zich dinsdag voor vijf seizoenen aan Barcelona, maar had volgens AS ook bij rivaal Real Madrid terecht kunnen komen. Kia Joorabchian, een Iraanse tussenpersoon uit de voetbalwereld, bood de rechtsbuiten vorige week aan in het Santiago Bernabéu. Ook bij Manchester United zou Malcom zijn aangeboden.

Volgens de Madrileense krant ontkent Joorabchian zijn betrokkenheid bij 'operatie Malcom', maar bevestigen meerdere bronnen dat hij er wel degelijk mee te maken had. De Iraniër werkte eerder als tussenpersoon aan de overstap van Paulinho naar Guangzhou Evergrande en onderhandelde met Chelsea over de komst van Willian in 2013.

Real Madrid had geen behoefte aan Malcom vanwege de aanwezigheid van twee soortgelijke types met Gareth Bale en Marco Asensio. Dat zijn eveneens linksbenige spelers die vanaf de rechterflank op zoek gaan naar de mogelijkheid tot een schot. Waarom Manchester United niet toehapte, wordt door de krant niet besproken.

De 21-jarige Braziliaan stapte dinsdag voor 41 miljoen euro over van Girondins Bordeaux naar Barcelona. Die transfersom kan nog oplopen met een miljoen euro. AS Roma en Girondins waren eerder tot een mondeling akkoord gekomen, maar Barça meldde zich te elfder ure nog in Frankrijk. Overigens is PSV'er Steven Bergwijn in Bordeaux serieus in beeld als opvolger van Malcom.