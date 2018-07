Huntelaar: ‘Hij was ook een trainingsbeest en in de wedstrijd een killer’

Klaas-Jan Huntelaar beseft dat de duels met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League enorm belangrijk zijn. De laatste jaren ging het voor Ajax vaak mis in de Europese voorrondes, maar daar moet niet teveel aandacht aan worden gegeven, zo benadrukt de aanvaller. “Het heeft geen zin om iets negatiefs mee te nemen. Elke keer heb je een nieuwe kans”, benadrukt Huntelaar in gesprek met de Volkskrant.

“Zo moet je het benaderen: leven in het moment. De omstandigheden zijn telkens onvergelijkbaar. Ajax hoort in de Champions League. Maar dat vindt iedere zichzelf respecterende topclub natuurlijk.” Huntelaar is blij dat Ajax de selectie al vroeg in de zomerse transferperiode op orde heeft, met investeringen in ervaren spelers als Dusan Tadic en Daley Blind. “De ploeg is rijper. Maar als je het afzet tegen de selecties van clubs uit andere Europese competities nog best jong.”

“De meeste Nederlandse clubs zijn ingericht op verkoop, terwijl een goede mix van leeftijden heel belangrijk is om resultaat te halen. En resultaat levert óók geld op.” De extre ervaring zorgt ervoor dat het makkelijker is om een bepaalde lijn aan te geven. “Een jonge speler wil net iets liever laten zien wat-ie allemaal kan met een bal, is wat meer op zichzelf gericht, wat heel logisch is. Het mag vaak sneller, zakelijker.”

Huntelaar praat uit eigen ervaring en wijst naar zijn eerste periode in Amsterdam. “Als Jaap Stam nog wat buikspieroefeningen ging doen, dan deed je mee. Edgar Davids was ook een trainingsbeest en in de wedstrijd een killer. Vooral mentaal maak je een stap.” Als Ajax Sturm Graz uitschakelt, dan wacht een dubbele ontmoeting met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

De club uit Amsterdam weet dan ook dat het minimaal in de groepsfase van de Europa League mag uitkomen. Bij een slechte afloop van het tweeluik met Sturm Graz stuit Ajax in de derde voorronde van de Europa League op AEK Larnaca of Dundalk.