‘Gruwelgedachte’ motiveert Van de Beek: ‘Dat wil ik nooit meer meemaken’

Ajax opent het Europese seizoen woensdagavond vanaf 20.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA willen trainer Erik ten Hag en zijn spelers een goede uitgangspositie verwerven voor de return van volgende week. Donny van de Beek wil de pijn van een seizoen zonder Europees voetbal naar eigen zeggen ‘nooit meer meemaken’.

“De gruwelgedachte aan weer doordeweeks tv-kijken hoe anderen lekker voetballen, is de perfecte motivatie om het nu niet zo ver te laten komen”, benadrukt Van de Beek woensdag in gesprek met De Telegraaf. Ondanks zijn 21 jaar speelde Van de Beek al 81 duels voor Ajax, waarvan 17 in Europa. “Daarom voel ik me ook verantwoordelijk voor de goede afloop en wil ik belangrijk zijn.”

Daley Blind en Dusan Tadic zitten al bij de selectie van Ajax voor de ontmoeting met de Oostenrijkers. Blind is pas een week terug in Amsterdam en Tadic meldde zich afgelopen maandag pas na drie weken vakantie. Volgens Ten Hag zijn ze zeker voldoende fit voor een invalbeurt. Kasper Dolberg kampt met een buikblessure en Zakaria Labyad zit een schorsing uit.

Als Ajax Sturm Graz uitschakelt, dan wacht een dubbele ontmoeting met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De club uit Amsterdam weet dan ook dat het minimaal in de groepsfase van de Europa League mag uitkomen. Bij een slechte afloop van het tweeluik met Sturm Graz stuit Ajax in de derde voorronde van de Europa League op AEK Larnaca of Dundalk. “Natuurlijk is de Champions League het doel, maar we zetten stap voor stap”, benadrukt Van de Beek, die vanwege eerdere lichte liesklachten met een aangepast programma het nieuwe seizoen inging.

Hij waakt voor onderschatting van Sturm Graz. “Het is een lastige ploeg met sterke gasten die achteroverleunen. We zullen er doorheen moeten spelen. Tegen Wolverhampton hebben we gezien dat het achterin openlag als we op de verkeerde plaatsen balverlies leden. We moeten nu gewoon heel balvast zijn. Onze manier van spelen, waarbij we vaak vooruit spelen, brengt nu eenmaal een zeker risico met zich mee. Dus moeten we nu zorgen dat we nu wel goed staan.”