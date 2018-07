Viergever: ‘Bij PSV weten ze wél allemaal hoe het voelt om de titel te pakken’

Nick Viergever ging deze zomer transfervrij van Ajax naar PSV. De 28-jarige verdediger heeft een vervelend seizoen achter de rug in Amsterdam, met veel blessures. In Eindhoven zijn de eerste indrukken positief. Viergever hoopt dat hij in dienst van PSV zijn conduitestaat kan verrijken. In de voorbije vier seizoenen won Ajax niet één landstitel, terwijl PSV zich driemaal landskampioen van Nederland mocht noemen.

“Een aantal tweede plaatsen heb ik, maar die tellen niet”, vertelt Viergever in gesprek met Voetbal International. “Hier weten ze inmiddels wél allemaal hoe het voelt om de titel te pakken. Daar ging het het afgelopen seizoen bij PSV om. Winnen. Het hoefde niet altijd mooi voetbal te zijn.”

Viergever zag afgelopen seizoen vanuit Amsterdam hoe PSV de ene na de andere zege over de streep trok, soms met erg veel moeite. “Daar vonden heel veel mensen wat van, maar ik niet. Ik vond dat we bij Ajax vorig seizoen al moeite genoeg hadden met onszelf. Ik vond dat Ajax eerst zelf maar eens alles moest gaan winnen."

"Het was niet zo dat ik het gevoel had dat de drie punten al binnen waren als het team het veld op kwam.” Viergever weet dan ook wat er van hem gevraagd wordt. “Winnen staat centraal. Scoren en pot dicht. Daar ben ik niet helemaal van, maar ik snap het wel. Toch denk ik ook dat zeker in de Eredivisie winnen hand in hand kan gaan met dominant voetbal. Gelukkig streeft PSV dat ook na.”