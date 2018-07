Schürrle pakt vliegtuig naar Londen en staat voor vertrek uit Dortmund

De wegen van André Schürrle en Borussia Dortmund scheiden een dezer dagen, zo melden Engelse media in de nacht van dinsdag op woensdag. De aanvaller is dinsdagavond naar Londen gevlogen om woensdagmorgen een medische keuring bij Fulham te ondergaan. Clubs als Crystal Palace en AC Milan grijpen zodoende naast de 27-jarige Duitser.

De manier van spelen onder leiding van Slavisa Jokanovic in de Championship gaf naar verluidt voor Schürrle de doorslag in zijn zoektocht naar een nieuwe club. Fulham dwong vorig seizoen promotie naar de Premier League af en versterkte zich tot dusver met onder meer doelman Fabri, middenvelder Jean Michaël Seri en centrumverdediger Maxime Le Marchand.

Schürrle kreeg de afgelopen dagen toestemming van Dortmund om een transfer naar een andere club af te ronden. Voor de Duitser zijn Londen en de Premier League geen onbekend terrein. De Duits international maakte medio 2013 voor 21 miljoen euro de overstap van Bayer Leverkusen naar Chelsea, om in januari 2015 voor zes miljoen euro meer in te gaan op de avances van VfL Wolfsburg.

Schürrle bleef slechts anderhalf seizoen in dienst van Wolfsburg: twee jaar geleden signeerde hij een verbintenis met Borussia Dortmund. Hij kwam de afgelopen twee seizoenen tot 51 duels en 8 doelpunten, waarvan slechts 33 optredens in de Bundesliga. Hij komt niet in de plannen van Lucien Favre voor de komende voetbaljaargang voor en technisch directeur Michael Zorc gaf eerder al aan met overbooking in de selectie te kampen.