Guardiola sluit komst ‘doelwit van 100 miljoen’ uit: ‘Zijn niet geïnteresseerd'

Miralem Pjanic wordt de laatste weken in verband gebracht met een uitgaande transfer, waarbij de middenvelder van Juventus wordt gelinkt aan onder meer Barcelona en Manchester City. Josep Guardiola, manager van the Citizens, sluit uit dat de spelmaker uit Bosnië en Herzegovina naar de Engelse topclub gaat verkassen.

De club van Guardiola zou zelfs al een bod van honderd miljoen euro aan het voorbereiden zijn, maar de Spanjaard zegt dat de geruchten niet kloppen. “Hij is een speler van Juventus. Wij zijn niet in hem geïnteresseerd. Dat gezegd hebbende: hij is een topspeler. Maar ik benadruk: wij zijn niet geïnteresseerd”, wordt de oefenmeester geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder Goal.

“We hebben nog een paar weken tot het einde van de transferwindow. We gaan nog bepalen (wat er gaat gebeuren, red.), maar op dit moment zijn we goed genoeg. We hebben spelers op elke positie. We zien in de laatste dagen of we nog een speler halen of dat we wachten. Het scoutingsapparaat van City is altijd opzoek naar spelers, op iedere positie.”

“We hebben bijvoorbeeld niet minder defensieve middenvelders (zoals wordt gesuggereerd, red.). We hebben genoeg spelers die op die positie kunnen spelen. Fernandinho is er nog voor een jaar, Ilkay Gündogan kan daar spelen, Fabian Delph kan daar spelen. Oleksandr Zinchenko, als hij blijft, kan daar spelen... We hebben genoeg spelers voor die positie.”