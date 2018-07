Arsenal mengt zich eveneens in strijd om WK-finalist

Martin Montoya voert gesprekken met Real Betis en Napoli, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Juan de Dios Carrasco. De verdediger van Valencia werd in het seizoen 2015/16 al verhuurd aan Betis. (CalcioNapoli24)

De Kroatische WK-finalist staat ook in de belangstelling van Liverpool, Everton en West Ham United, dat al een bod zou hebben gedaan.

In navolging van Juventus en Bayern München heeft ook Real Madrid het voorzien op Alex Telles. De linksback van FC Porto moet in het Santiago Bernabéu een concurrent worden van Marcelo. (Record)

Everton en West Ham United gaan de strijd aan om Martin Hinteregger van FC Augsburg. De verdediger, die ruim dertien miljoen euro zou kosten, staat ook in de belangstelling van Internazionale. (The Sun)