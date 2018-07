Duel met Ajax ‘om van te dromen’: ‘Dan zijn we moeilijk te bestrijden’

Woensdagavond gaat het officiële voetbalseizoen van start voor Ajax met een duel met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Voor veel spelers van de Oostenrijkse club is de confrontatie in de Johan Cruijff ArenA een wedstrijd om naar uit te kijken, ook omdat het stadion in Amsterdam is uitverkocht.

“Het wordt een heel bijzonder sfeer”, blikt trainer Heiko Vogel vooruit via de officiële kanalen van Sturm. “We bereiden ons niet anders voor dan normaal. Ik heb begrepen dat het uitverkocht is en dat tweeduizend van onze fans meereizen, dat wordt geweldig”, aldus de oefenmeester, die ondanks de betere papieren voor Ajax kansen ziet.

“We moeten moedig zijn. Dan geloof ik dat het een spannende strijd kan worden.” Middenvelder Stefan Hierländer is het met de trainer eens: “We moeten vasthouden aan ons spelplan, dan zijn we moeilijk te bestrijden. Als we op honderd procent spelen, dan kunnen er mooie dingen gebeuren.” Middenvelder Peter Zulj kan zijn debuut maken in de Champions League als hij tegen Ajax gaat voetballen.

“Dit wordt een wedstrijd om van te dromen. Een mooie entourage, een stadion vol met fans, dat wordt heel mooi. Het is ook een belangrijke wedstrijd, dat zie je ook aan het feit dat er zoveel fans meegaan naar Amsterdam”, aldus Zulj. De winnaar van het tweeluik neemt het in de derde voorronde van het miljardenbal op tegen het Belgische Standard Luik.