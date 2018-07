NEC haalt jeugdinternational gratis op in België: ‘Ik ben heel trots’

NEC heeft zich dinsdagavond weten te versterken met Paolo Sabak, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder komt transfervrij over van KRC Genk, dat wel een doorverkooppercentage heeft weten te bedingen. De Belgisch jeugdinternational heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in de Goffert.

Technisch directeur Remco Oversier is opgetogen door de komst van Sabak, die al op zijn zeventiende debuteerde in de hoofdmacht van Genk: “Paolo is een lichtvoetige, creatieve middenvelder die graag aan de bal is. Tevens kan hij in een vrije rol op de vleugels uit de voeten, waardoor we daar ook weer een extra optie hebben. Hij zal de komende seizoenen de kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen ons eerste elftal met als doel uit te groeien tot een belangrijke kracht binnen de club”, vertelt hij.

Sabak speelde in totaal vier wedstrijden voor Genk en hoopt bij NEC de volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten: “Ik ben heel trots dat ik wedstrijden voor N.E.C. mag gaan spelen. Het is voor mij een groot avontuur en ik heb al veel goede verhalen gehoord over de trouwe supporters. In combinatie met dit stadion hoop ik dat we tot grootse prestaties in staat zijn”, legt hij uit.