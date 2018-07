PSV droogt Olympiacos uiteindelijk af na doelpunten De Jong

PSV heeft dinsdagavond in een oefenwedstrijd uitgehaald naar Olympiacos. De ploeg van Mark van Bommel had in de eerste helft moeite om tot mogelijkheden te komen, maar na de onderbreking was het Luuk de Jong die zijn ploeg naar de winst loodste: 4-0. Zaterdag nemen de Eindhovenaren het nog op tegen Valencia alvorens de strijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus zich aandient.

Van Bommel had basisplaatsen ingeruimd voor Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Derrick Luckassen, Nick Viergever en Angeliño, terwijl het middenveld van PSV bestond uit Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Gaston Pereiro. Donyell Malen, De Jong en Steven Bergwijn, die als doelwit op de radar van Girondins Bordeaux is verschenen, vormden het aanvalstrio. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Griekse bosbranden werd er afgetrapt.

In het eerste halfuur viel er weinig te beleven bij de confrontatie tussen de twee clubs. Pereiro en Malen kregen vlak voor rust enkele mogelijkheden om de score te openen, maar hadden het vizier niet op scherp staan. Dumfries oogde vlak voor het rustsignaal niet meer zo fit en werd vervangen door Jordan Teze. Tijdens de thee werd Hendrix eruit gehaald en Daniel Schwaab ingebracht: Luckassen schoof door naar het middenveld.

Na de hervatting van de wedstrijd bleef het spannend. Bergwijn had halverwege de tweede helft de kans om te scoren, maar schoot net naast. De Jong was daarna wél trefzeker en scoorde met het hoofd na een voorzet van Pereiro. Even later besliste de aanvalsleider het duel door wederom het net te doen bewegen. Daarna maakte invaller Schwaab er ook nog 3-0 van en verzorgde Malen het slotakkoord.