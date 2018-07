Feyenoorder leeft mee met ‘Gio’: ‘Nu gebeurde het rondom de wedstrijd’

Feyenoord speelde zaterdagavond met 3-3 gelijk tegen het Fenerbahçe van Phillip Cocu. Giovanni van Bronckhorst was niet van de partij in Istanbul, aangezien de trainer van de Rotterdammers vanwege familieomstandigheden verstek liet gaan. Jan-Arie van der Heijden was even van slag door het trieste familiebericht van Van Bronckhorst.

“Ik denk dat iedereen de trainer goed heeft ondersteund, we weten allemaal dat hij een heel hechte familie heeft”, zegt de verdediger, geciteerd door De Telegraaf. “Als er iets gebeurt in iemand zijn familie, dan is voetbal bijzaak. Iedereen die tegenslag in de familie heeft, krijgt hier veel steun. Dit is een hechte groep. Normaal hou je dat graag binnen, maar nu gebeurde het rondom de wedstrijd.”

Feyenoord wist in Turkije een 3-0 achterstand om te buigen naar een gelijkspel (3-3). Na de wedstrijd weigerde Jean-Paul Boëtius een korte training af te werken en werd nadien door Feyenoord beboet. Ook werd de aanvaller uit de selectie gezet. De aanvaller mist zodoende het laatste serieuze oefenduel tegen Levante alvorens de Rotterdammers zich opmaken voor de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 4 augustus.

“Ik snap de teleurstelling, maar hij weet zelf dat dit niet de juiste manier is om je teleurstelling te uiten”, reageert Van der Heijden op de vraag wat hij van de situatie rond Boëtius vindt. “Uiteindelijk hebben we hem dit seizoen nog keihard nodig, dus ik hoop dat hij snel weer bij de groep is. Hij is gewoon een goede speler. Het komt wel goed, je leert van je fouten.”