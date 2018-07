Feyenoord moet WK-ganger wegens knieblessure ‘langere tijd’ missen

Giovanni van Bronckhorst moet het voorlopig zien te stellen zonder Renato Tapia. Feyenoord laat dinsdagavond namelijk via de officiële kanalen weten dat de middenvelder wegens blessureleed voor ‘langere tijd’ aan de kant zal staan. Hoe lang Tapia precies niet inzetbaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Tapia, die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan, raakte onlangs geblesseerd op het WK in Rusland, waar hij aan deelnam namens Peru. In de laatste groepswedstrijd tegen Australië liep de 22-jarige middenvelder een knieblessure op en moest zich na 63 minuten spelen laten vervangen. Tapia begon de verloren eerste groepswedstrijd tegen Denemarken nog in de basis en maakte toen bijna de negentig minuten vol.

In het tweede duel met Frankrijk, dat eveneens verloren werd, verdween hij naar de bank, om in de gewonnen wedstrijd tegen the Socceroos wel weer aan de aftrap te verschijnen. Afgelopen seizoen kwam Tapia, die in 2016 voor anderhalf miljoen euro werd overgenomen van FC Twente, tot vijftien wedstrijden in de Eredivisie namens de Rotterdammers. Hierin wist hij eenmaal te scoren.